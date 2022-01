Covid, la situazione nelle scuole. In arrivo possibili novità

3/11 ©IPA/Fotogramma

In base alle ultime disposizioni, l' attività viene sospesa con un caso nelle scuole d’infanzia e negli asili nido e scatta la quarantena per 10 giorni. Alle elementari, invece, si continua in presenza a fronte di un solo caso, ma con l’obbligo per tutti gli studenti di fare un tampone al giorno 0 e al giorno 5. Se invece i casi sono 2, si passa in Dad per 10 giorni. Prevista anche la quarantena per tutti, indipendentemente dal vaccino o dalla guarigione recente, al contrario di quanto avviene per la popolazione in generale e per i contatti extra-scolastici

Quarantena per i vaccinati e guariti alle elementari: è polemica