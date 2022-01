Covid e scuola, quarantena per bimbi vaccinati. Sileri difende norma

La circolare sulla scuola prevede che i bambini della primaria, in caso di Dad, vadano anche in quarantena, in contraddizione con quanto previsto dal decreto del governo per la popolazione generale. Molte famiglie protestano per la norma ma per il sottosegretario alla Salute la regola è giusta perché nella fascia 5-11 anni i vaccinati con due dosi sono ancora pochi