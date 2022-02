Quirinale, Matteo Salvini positivo al Covid: salta il giuramento

Il leader della Lega Matteo Salvini è risultato positivo al Covid nello screening per l'accesso al giuramento del Capo dello Stato, cui non è potuto essere presente. Lo apprende l'Ansa da fonti parlamentari di maggioranza. Salvini ha poi divulgato la notizia sul proprio profilo Twitter (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).

L'annuncio sui social

"Amici - scrive Salvini - sono in buona compagnia: ai 10 milioni di Italiani positivi e poi guariti, da oggi mi aggiungo io! Giornata di lavoro come tante altre, tampone di controllo come tanti altri, nessun sintomo di nessun genere, ma risultato positivo. Proprio nel giorno del panettone di San Biagio. A casa al volo qui a Roma, armato di computer, telefono e pazienza".

Positivi anche Fedriga e sei deputati Pd

Stando a quando riportato dal Corriere della Sera, oltre al leader della Lega sono risultati positivi anche il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e sei deputati del Pd.