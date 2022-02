10/10 ©IPA/Fotogramma

Secondo un lavoro della Humboldt-Universität di Berlino pubblicato sul Journal of Clinical Virology e ripreso da Il Messaggero, il test può dare un risultato sbagliato in luoghi troppo umidi. Lo stesso può capitare se viene eseguito troppo in anticipo. Proprio per questo, è importante non farsi prendere dall’angoscia e aspettare uno o due giorni dall'eventuale comparsa dei sintomi. Per qualsiasi dubbio, è consigliabile rivolgersi al proprio farmacista di fiducia o al medico di base