Ancora in calo i pazienti ricoverati in rianimazione: sono 1.457, cioè 67 in meno del giorno precedente. Diminuiscono anche i ricoverati con sintomi negli altri reparti ordinari che scendono a 19.324 (-226 rispetto a ieri). In 24 ore il bollettino ha registrato 112.691 nuovi casi su 915.337 tamponi effettuati. Il tasso di positività resta stabile al 12,3%