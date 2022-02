Vaccinazioni, come stanno andando in Italia e all'estero: il confronto

1/15

La campagna vaccinale per le terze dosi, in Italia, continua a procedere ad alti ritmi: il 56% della popolazione ha ricevuto la dose booster. La nostra è una percentuale più alta rispetto ad altri Paesi europei, come Regno Unito (55%), Germania (53%), Francia (48%) e Spagna (46%)

GUARDA IL VIDEO: Covid, Sileri: fase di transizione tra pandemia e endemia