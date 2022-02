Covid, allo Spallanzani il primo curato in Italia con pillola Paxlovid

È all'Istituto Spallanzani di Roma il primo paziente in Italia curato con la pillola antivirale Paxlovid. Si tratta di un uomo di 54 anni, con malattia cardiovascolare e Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA - LA SITUAZIONE IN SICILIA), sintomatico da tre giorni. Lo ha reso noto lo stesso istituto. Il farmaco Paxlovid è composto da un antivirale, il Nirmatrelvir e da un farmaco potenziante, il Ritonavir. La cura è composta da tre compresse la mattina e tre la sera per cinque giorni.

L'annuncio dell'assessore D'Amato

"Arrivata allo Spallanzani la pillola antivirale Paxlovid, parte il reclutamento. Bisogna concentrare l'attenzione sulla fascia di eta' 40-49 anni, ovvero quella più numerosa per i non vaccinati'", ha affermato in una nota l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. In merito alle somministrazioni di vaccino di oggi, D'Amato ha aggiunto: "Superati i 12,8 milioni di vaccini complessivi, superate le 3,6 milioni di dosi booster effettuate. superato il 75% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 130 mila i bambini con prima dose".