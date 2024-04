Fondazione Operation Smile Italia Ets, la campagna Un sorriso globale

E' certamente l'espressione più bella di un volto. E' quello che contraddistingue l'essere umano: il sorriso, la sua carica dirompente, la sua trascinante contagiosità. eppure il gesto più universale e più semplice del mondo, è negato a tanti bambini e non solo. non sempre è “scontato”. per chi nasce con una malformazione del volto, come la labiopalatoschisi nei Paesi a basso e medio reddito è anzi impossibile senza delicati e costosi interventi chirurgici. interventi che restituiscono non solo il sorriso ma anche la possibilità di mangiare e di parlare. Per questo motivo la Fondazione Operation Smile Italia ETS lancia la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Un Sorriso Globale”, per supportare i programmi medici che da oltre quarant’anni la fondazione realizza nel mondo. Ogni tre minuti nasce un bambino con una malformazione del volto. la labiopalatoschisi colpisce a livello mondiale 1 neonato ogni 500-750 .

Grazie alla professionalità di oltre 6mila volontari medici e del personale sanitario Operation Smile offre cure e Interventi gratuiti in oltre 33 centri sparsi in tutto il mondo, fa ricerca e forma il personale locale, creando sviluppo sostenibile e facendo rete con altre Organizzazioni non governative. finora sono state curate oltre 400mila persone, inoltre la fondazione, entro il 2032, punta a fornire cure gratuite per 1 milione di persone nate con malformazioni del volto. non solo interventi chirurgici, ma anche tutte le cure e l’assistenza medica necessari per aiutare bambini e adulti a migliorare la loro qualità della vita.