I ricoverati nei reparti ordinari sono 18.498, cioè 117 in meno del 5 febbraio. In aumento, invece, i pazienti in rianimazione: sono 1.431, cioè 20 in più del giorno prima. In 24 ore in Italia si sono registrati 77.029 positivi su 686.544 tamponi. Il tasso di positività è all'11,2%