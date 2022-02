6/12 ©Ansa

Molti Paesi, rileva Nature, non hanno ancora autorizzato un vaccino per i bambini di età inferiore ai 5 anni e alcuni nemmeno per quelli di età inferiore ai 12 anni; in molti Paesi che hanno approvato la vaccinazione per la fascia d'età 5-11 anni, poi, solo una minoranza dei bambini è stata vaccinata