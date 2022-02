3/10 ©Ansa

TERZA DOSE DOPO IL CONTAGIO - Il contagio durante il percorso vaccinale cambia la tempistica di vaccinazione. Non è necessario prenotare la terza dose immediatamente dopo la guarigione. Non lo è innanzitutto dal punto di vista sanitario, perché – come spiegato a Repubblica dal professor Francesco Broccolo, specializzato in Microbiologia e Virologia e docente di Microbiologia Clinica presso l'Università Milano-Bicocca – l’aver contratto il Covid “stimola l'immunità cellulo-mediata e ha un complesso antigenico superiore a quello dei vaccini attualmente disponibili”

