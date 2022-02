“Per dare un numero – ha sottolineato Speranza – nell’ultima settimana c’è stato circa il 30% di casi in meno rispetto alla precedente. Un segno meno significativo nei casi, che però restano ancora molto alti. Un segno meno, che poi è quello che c’interessa di più, anche sulle ospedalizzazioni, sia in terapia intensiva sia in area medica”. Il ministro ha spiegato che “siamo ancora nell’ondata di Omicron, con numeri elevatissimi a livello di contagio, ma grazie alla straordinaria percentuale di persone vaccinate nel nostro Paese e grazie alle misure messe in campo, in modo particolare l’utilizzo delle mascherine, abbiamo una prima tendenza che va nella direzione giusta. C’è una piegatura della curva e io penso che questo sia molto molto importante e rilevante”.

Sullo stato d’emergenza: “Valuteremo sulla base dei dati”

Sullo stato d’emergenza in scadenza il 31 marzo e sull’eventualità di prorogarlo ancora, Speranza ha dichiarato: “Valuteremo con la massima attenzione, sulla base dei dati dei prossimi giorni. Oggi ancora siamo in una situazione epidemiologica tutt’altro che semplice, abbiamo meno casi rispetto alla settimana precedente ma il numero è ancora molto alto. Al momento in Italia ci sono circa 2 milioni di positivi, un numero molto significativo. Credo che dobbiamo leggere giorno per giorno l’evoluzione. Al 31 di marzo manca ancora un tempo piuttosto lungo”. “In queste settimane – ha aggiunto il ministro – dovremo continuare a insistere sugli strumenti fondamentali che ci hanno consentito questa stagione diversa, in modo particolare le vaccinazioni. Ancora in questi giorni ci sono numeri importanti di persone che fanno la prima dose e di persone che vanno a fare il booster e dobbiamo insistere, perché quel che ha fatto davvero la differenza rispetto al passato è soprattutto la campagna di vaccinazione. In altri momenti, con numeri di casi molto più bassi di quelli che abbiamo ora, andavamo in difficoltà nelle ospedalizzazioni. Oggi invece abbiamo tanti più casi ma le ospedalizzazioni sono ridotte. In ospedale, in modo particolare in terapia intensiva, ancora negli ingressi c’è una prevalenza significativa di persone non vaccinate. Quindi dobbiamo continuare a insistere per abbassare la quota di non vaccinati e così mettere i nostri ospedali nelle condizioni di poter avere la minor pressione possibile”.