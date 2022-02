Covid e scuola: da Dad dimezzata a tamponi fai da te, novità da lunedì

11/11 ©IPA/Fotogramma

Vengono introdotti anche i tamponi “fai da te” - che si comprano in farmacia, al supermercato o online - per infanzia ed elementari. Fino a 4 casi, infatti, si resta tutti in classe, ma se un bimbo dovesse mostrare sintomi del virus dovrà sottoporsi a tampone: molecolare, antigenico oppure "autosomministrato". In caso quest'ultimo fosse negativo, per rientrare in classe basterà l'autocertificazione. Chi va in quarantena, in ogni ordine e grado d'istruzione, per tornare a scuola dovrà fare un tampone antigenico o molecolare e non avrà bisogno del certificato medico