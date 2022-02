Covid: Green pass, scuola e quarantena, nuove regole in vigore da oggi

9/11 ©IPA/Fotogramma

Nel Cdm dello scorso 2 febbraio, sono state decise anche nuove norme riguardo i vaccinati e il Green pass. Cambiano le restrizioni in zona rossa: le fasce di colore rimangono, ma per le regioni che dovessero finire in rosso non ci saranno più divieti per chi ha completato il ciclo vaccinale. Le restrizioni rimangono invece per i no vax. Per quanto riguarda il Pass, per chi ha completato il ciclo vaccinale (tre dosi o due più la guarigione dal Covid) la validità è illimitata. Per chi ha due dosi (o una più la guargione), il certificato vale 6 mesi