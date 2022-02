3/9 ©IPA/Fotogramma

Israele ha deciso che fornirà la quarta dose di vaccino anti-Covid agli over 18, ma solo a quelli le cui condizioni mediche lo richiedano o che siano a grande rischio per gli effetti del virus. Il vaccino sarà dunque somministrato in casi specifici e solo a distanza di almeno 4 mesi dalla terza dose. In un primo momento la quarta iniezione in Israele era riservata agli over 60: ad oggi sono oltre 600mila le persone che l’hanno avuta

