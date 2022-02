Secondo quanto emerge da diversi studi recenti, l’infezione e la malattia da Sars-Cov-2 non crea problematiche solo a breve termine, ma comporta anche dei rischi per la condizione di salute futura. Chi si ammala ha più del 60% di rischio di incorrere in una malattia cardiovascolare come infarto o ictus. A risentirne è anche la longevità dei Paesi: in Italia persi 1,32 anni di vita

A cura di Giorgia Fenaroli