A New York cervi positivi a Omicron, prima volta in animali selvatici

Lo riporta il New York Times, secondo cui si tratta della prima prova di un salto di specie del nuovo ceppo del virus in animali selvatici. I cervi potrebbero essere contagiati dagli esseri umani, e non viceversa, per poi diffondere il virus ai propri simili

Nel distretto di Staten Island, a New York, alcuni cervi dalla coda bianca sono risultati positivi alla variante Omicron del coronavirus Sars-Cov-2. Lo riporta il New York Times, secondo cui si tratta della prima prova di un salto di specie del nuovo ceppo del virus in animali selvatici.

La scoperta arriva da un nuovo studio della Penn State University, dal quale è emerso che i cervi potrebbero essere contagiati dagli esseri umani, e non viceversa, per poi diffondere il virus ai propri simili. Al momento, infatti, non esiste alcuna evidenza che questi animali selvatici giochino un ruolo nella diffusione del coronavirus all'uomo, che riconosce, invece, nel contagio interumano la principale via di trasmissione.