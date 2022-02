Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 9 febbraio. LIVE

Dalle discoteche allo stato d'emergenza: il calendario delle riaperture

Cambia di nuovo il programma del governo per il contenimento della pandemia. Alcune regole sono già state alleggerite, come quelle sulla quarantena nelle scuole, mentre altre restrizioni devono ancora entrare in vigore, come ad esempio le sanzioni per i lavoratori over 50 non vaccinati. Ecco le date da ricordarsi e i nodi aperti, a partire dal futuro dello smartworking e del Green pass.