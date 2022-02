Covid, Fiaso: -7,7% ricoveri in terapia intensiva in 7 giorni

Diminuiscono i ricoverati “per Covid”, aumentano i pazienti “con Covid”: +5%



approfondimento

Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 9 febbraio. LIVE

La rilevazione Fiaso segnala, inoltre, che nei reparti sia quelli ordinari sia le terapie intensive, si assiste a un fenomeno nuovo: da circa un mese diminuiscono significativamente i pazienti ricoverati “per Covid” ovvero i soggetti che hanno sviluppato la tipica polmonite da Covid con sintomi respiratori, ma sono aumentati i ricoveri “con Covid” ovvero quei pazienti che arrivano in ospedale per curare altre patologie e vengono trovati positivi al tampone pre-ricovero. Attualmente costituiscono attualmente il 39% dei ricoverati, il 5% in più rispetto alla settimana precedente.

Secondo il presidente di Fiaso, Giovanni Migliore, "siamo di fronte a una sorta di normalizzazione dell'epidemia, il virus continua a circolare e a infettare ma in virtù dell'alta percentuale di soggetti vaccinati non provoca la malattia". "È un cambio di paradigma che ci impone questa fase il Covid: è il medico specialista che si reca dal paziente dove è ricoverato, invece che il paziente ad andare dallo specialista nel suo reparto. I ricoveri con Covid ci suggeriscono che con il virus dovremo convivere ancora in una diversa normalità", ha concluso.



Covid, ricoveri pediatrici: -11,3%



Per quanto riguarda i ricoveri pediatrici, i numeri del report Fiaso indicano che la percentuale di ospedalizzazioni Covid è scesa dell'11,3%.

Il 61% ha tra 0 e 4 anni, il 24% tra 5 e 11 anni, il 15% tra 12 e 18 anni. In particolare i neonati, da 0 a 6 mesi, costituiscono il 26% del totale e tra di loro solo il 48% ha entrambi i genitori vaccinati. "Di contro, desta preoccupazione il dato sulla presenza di entrambi i genitori no vax nel 31% dei casi di neonati ricoverati. Nei casi rimanenti, il 17% ha solo il padre vaccinato e il 4% solo la madre", ha sottolineato Fiaso.