3/11 ©Ansa

I due farmaci sono pillole antivirali, assumibili per via orale, che hanno mostrato un'efficacia promettente nel prevenire i sintomi gravi e l’ospedalizzazione in adulti colpiti dal virus. Sono adatti a pazienti con malattia lieve-moderata ma con specifici fattori di rischio per lo sviluppo di Covid severo

Covid, su quali cure possiamo contare oggi per trattare la malattia