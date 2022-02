Covid, dalla Germania al Giappone: la situazione dei contagi nel mondo

7/21 ©Ansa

SVIZZERA – A confrontare i numeri dei nuovi casi di oggi – 68.619 – con quelli di una settimana fa – 84.453 – sembrerebbe iniziata la ritirata della pandemia in Svizzera. In realtà non è così: il tasso di positività, che dipende dal numero di tamponi risultati postivi sul totale di quelli effettuati, è in aumento. In sette giorni è salito dal 34,7% al 37,2%. Il tasso di riproduzione del virus, comunicato in ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 0,92