Covid, lo studio: i guariti hanno anticorpi per 16 mesi

Uno studio della Southern University of Science and Technology di Shenzhen, pubblicato su Nature Microbiology, rivela che la gran parte delle persone che si sono ammalate di Covid-19, specie se in forma grave, possiede anticorpi neutralizzanti contro il coronavirus per almeno 16 mesi. Non tutti presentavano la stessa risposta immunitaria: dopo 1 anno il 14% di quanti avevano avuto una infezione lieve e il 50% di chi aveva avuto un'infezione asintomatica non avevano livelli rilevabili di anticorpi neutralizzanti