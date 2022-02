2/8 ©Ansa

Per quanto riguarda il 1° febbraio, da quella data è scattata la multa di 100 euro per gli over 50 che non hanno ancora rispettato l’obbligo di vaccinazione. Mentre dal 15 febbraio entrerà in vigore l’obbligo per tutti i lavoratori di avere il Green pass rafforzato che si ottiene solo con vaccinazione o per guarigione. Chi non avrà la ceritificazione verde adeguata rischia una multa dai 600 ai 1.500 euro. Ecco tutti i dettagli

