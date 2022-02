Sangue no vax al figlio, giudice nega richiesta dei genitori di Modena

Da una parte, dunque, i sanitari che spingevano sulla necessità di un'operazione ormai non più rinviabile. Dall’altra i genitori del bambino che, secondo le parole del loro legale, non si opponevano all'intervento ma insistevano affinché il sangue provenisse da non vaccinati. La famiglia del piccolo era arrivata a rivolgersi ad alcune chat no-vax su Telegram nel tentativo di reclutare volontari non immunizzati "con sangue puro". Decine i donatori non vaccinati che si sono fatti avanti dichiarandosi disposti alla donazione.

L'appello dell'Ordine dei Medici

approfondimento

Covid, dai ricoveri ai vaccini: i dati sui bambini e i ragazzi

Ai genitori del bambino era stato rivolto un appello anche dal presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli: "Comprendiamo le paure dei genitori, quando a soffrire è un bambino, un figlio, ci si aggrappa a qualunque appiglio, credendo di fare il suo bene, di tutelarlo. Per quello che può valere, li preghiamo di ascoltare i medici che lo hanno in cura e che sapranno scegliere la terapia migliore per lui, senza ritardare le cure". Anelli aveva precisato: "I protocolli che regolano le donazioni, e che non permettono di scegliere il donatore, sono scritti nell'interesse dei pazienti, per rendere i processi sicuri del resto, non comporta alcun pericolo ricevere sangue da donatori vaccinati contro il Covid-19″.