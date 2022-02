Modena, bimbo da operare ma i genitori vogliono “solo sangue no vax”

Stando a quanto riporta Repubblica , il Sant’Orsola di Bologna ha chiesto a un giudice tutelare del tribunale di Modena di poter procedere con l’operazione, ritenuta “non rinviabile” per l’estrema criticità delle condizioni di salute del piccolo. L’ospedale si è rivolto anche alla Procura per minori di Bologna, lo scorso 2 febbraio, per chiedere un intervento che va al di là della trasfusione in sé. Si guarda anche all’eventuale limitazione della responsabilità dei genitori sul piccolo.

"Richiesta priva di fondamento scientifico"

La richiesta dei genitori del piccolo di avere solo sangue da non vaccinati è “assurda, priva di alcun fondamento scientifico”, dice Vincenzo De Angelis, direttore del Centro nazionale sangue. "La scelta del sangue è legata a precisi criteri di compatibilità e non a capricci. Usare quello di persone non vaccinate non ha alcun fondamento scientifico perché con la trasfusione non si 'trasmette' il vaccino", continua De Angelis, che precisa anche come la ricerca personale di donatori sia “assolutamente sconsigliata per moltissimi motivi”. In primo luogo, dice il direttore del Centro, perché “la selezione del donatore avviene sotto una pressione psicologica", e poi perché "il sangue si sceglie per la migliore compatibilità non per amicizia o familiarità”.