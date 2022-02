Long Covid, fino ad 1 su 4 lamenta disturbi dell’olfatto dopo un anno

Lo ha sottolineato un lavoro di ricerca italiano, coordinato dagli esperti dell'Università di Catania, in collaborazione con quelli dell'Università del Michigan e della Wayne State University di Detroit. Lo studio è stato condotto su 152 pazienti, inseriti in una fascia d’età compresa tra 18 e 65 anni, i quali hanno manifestato una disfunzione olfattiva da almeno 6 mesi

In quasi una persona su quattro i disturbi dell'olfatto, che possono insorgere con il contagio da Sars-Cov-2, riescono a persistere anche per un anno e più. E, in molti casi, ciò succede in pazienti che hanno avuto una forma di Covid associata a cefalea e confusione mentale. A sottolinearlo sono stati i risultati, pubblicati sulla rivista scientifica “Brain Sciences”, del primo studio multicentrico italiano che ha cercato di far luce su disfunzione olfattiva persistente, cefalea e confusione mentale strettamente correlati al cosiddetto “Long Covid”, ovvero la persistenza di sintomi che non si esauriscono nelle prime settimane della fase acuta sintomatica.