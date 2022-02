Covid, dagli Usa alla Francia: quali Paesi stanno allentando le misure

4/11 ©Ansa

NEW YORK - Il governatore di New York Kathy Hochul ha revocato l'obbligo delle mascherine al chiuso e dell'obbligo per gli esercenti commerciali di chiedere la prova della vaccinazione. Ancora in vigore, invece, l'obbligo di mascherina per le scuole e i mezzi pubblici, come metropolitana, autobus e treni

La revoca delle mascherine al chiuso a NY