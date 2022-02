Covid Usa, verso revoca mascherine al chiuso a New York

La governatrice dem Kathy Hochul, secondo il New York Times, annuncerà oggi la revoca dell'obbligo di protezioni al chiuso e dell'obbligo da parte degli esercenti di chiedere la prova vaccinale ai clienti. Resta il nodo mascherine a scuola. Il consigliere della Casa Bianca nella lotta al Covid Fauci, intervistato dal Financial Times, assicura: “Le restrizioni saranno presto una cosa del passato” Condividi

Continuano ad allentarsi le misure contro il coronavirus anche negli Stati Uniti. La governatrice dem di New York Kathy Hochul, secondo il New York Times, annuncerà oggi la revoca dell'obbligo di mascherina al chiuso e dell'obbligo da parte degli esercenti di chiedere la prova vaccinale ai clienti. Intanto, il consigliere della Casa Bianca nella lotta al Covid Anthony Fauci, intervistato dal Financial Times, assicura: “Le restrizioni saranno presto una cosa del passato” (COVID: AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE).

Il nodo mascherine a scuola approfondimento Coronavirus in Europa e nel mondo. Le infografiche Lo stop a New York all’obbligo di mascherine al chiuso e all’obbligo di vaccino per accedere nei luoghi al chiuso arriva nel momento in cui i contagi legati alla variante Omicron del Covid stanno cominciando a calare in modo sensibile. Non è chiaro ancora se Hochul rinnoverà o meno l'obbligo di mascherina nelle scuole, che scade tra due settimane. Il tema delle protezioni in classe sta provocando confusione e polemiche nel Paese, dopo che quattro Stati hanno annunciato che ne sospenderanno l'uso obbligatorio e altri sono sulla stessa strada. Connecticut, Delaware, New Jersey e Oregon hanno annunciato che renderanno pubblici i nuovi regolamenti a breve, lasciando di fatto la decisone ai vari distretti scolastici. Altri 11 Stati dell'Unione non hanno mai reso obbligatorio l'uso delle mascherine in zone pubbliche, incluse le scuole: ad esempio Florida, Iowa, Montana, Tennessee e Texas. Altri stanno valutando la situazione. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie continuano a raccomandare le mascherine per tutti nelle scuole e di mantenere gli studenti distanziati. Svariate associazioni di genitori stanno protestando per la confusione nelle regole, trovandosi magari con un figlio in un distretto scolastico che va a scuola con la mascherina e l'altro in uno diverso che non richiede la richiede.