2/14 ©Ansa

FRANCIA - Delicata la situazione in Francia. Sabato è entrato a Parigi "il convoglio della libertà", un gruppo di migliaia di cittadini - tra no vax, gilet gialli e detrattori del governo - contrari al pass sanitario. Il presidente Emmanuel Macron ha chiesto "la massima calma" mentre centinaia di veicoli raggiungevano la Capitale per protestare e per far "ascoltare e rispettare" la "stanchezza" e "la rabbia" della popolazione

Covid, a Parigi i convogli della libertà: tafferugli e tensione