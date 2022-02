1/9 ©Ansa

Alta tensione a Parigi per il sabato dell’annunciato "Convoglio della libertà”, una manifestazione con centinaia di veicoli che si sono dati appuntamento per protestare contro le restrizioni sanitarie. Le forze dell'ordine sono intervenute sugli Champs-Elysées per disperdere i manifestanti che sono riusciti ad arrivare fino al centro della città nonostante i divieti

GUARDA IL VIDEO: Parigi e Bruxelles vietano i cortei no vax