Covid, a Parigi la polizia vieta i "convogli della libertà"

La Polizia di Parigi ha annunciato oggi che vieterà i cosiddetti "convogli della libertà" nella capitale francese, una nuova forma di protesta popolare contro le restrizioni sanitarie anti-Covid (LIVEBLOG) sul modello del "Freedom convoy" lanciato dai camionisti in Canada. "Verrà messo in atto un dispositivo specifico per impedire il blocco delle strade, verbalizzare e arrestare i trasgressori di questo divieto", ha reso noto la Polizia in un comunicato. Decine di veicoli si sono messi in marcia ieri da Bayonne e Nizza in direzione di Parigi, con l'obiettivo di "bloccare la capitale" da domani.