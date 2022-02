5/10 ©IPA/Fotogramma

L’assegno non viene emesso automaticamente, ma dietro specifica domanda. Come spiega l’Inps, “i richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488” e “l’importo spetta solo entro determinati limiti di reddito”

