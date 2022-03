Covid, la Regina Elisabetta sta meglio: riprese le udienze virtuali

Dopo il contagio annunciato oltre una settimana fa dalla corte britannica, la Regina è riapparsa in video per due udienze virtuali direttamente dal castello di Windsor, dove sta continuando a svolgere, in isolamento, un'attività ancora limitata

La Regina Elisabetta, dopo essere risultata positiva al Covid-19 , sta meglio. I primi segnali incoraggianti, dopo il contagio annunciato oltre una settimana fa dalla corte britannica, si sono notati già nella giornata di ieri, 1 marzo, quando la quasi 96enne Regina dei record è riapparsa in video per due udienze virtuali dal castello di Windsor, dove sta continuando a svolgere, in isolamento, un'attività ancora limitata.

In pubblico per la prima volta dal contagio

approfondimento

Si tratta, come sottolineato anche dall’agenzia Reuters, dei primi impegni che hanno visto coinvolta di persona la Regina Elisabetta, seppur a distanza, tornata a mostrarsi in pubblico per la prima volta da quando Buckingham Palace aveva reso noto il contagio da coronavirus, arrivato a breve distanza da quello dell'erede al trono Carlo, che la stessa sovrana aveva incontrato pochi giorni prima e che nel frattempo è guarito, così come la consorte Camilla. La monarca britannica, 95 anni, è stata completamente vaccinata contro il coronavirus (tre dosi) e, nonostante l’annullamento di alcuni eventi, ha continuato a svolgere il suo lavoro anche dopo essere risultata positiva. Proprio martedì, ha spiegato ancora la Reuters, la Regina ha parlato con i nuovi ambasciatori del Principato di Andorra e del Ciad di stanza a Londra, in occasione delle tradizionali cerimonie delle credenziali. E solamente la scorsa settimana aveva parlato telefonicamente con il primo ministro, Boris Johnson.

Un decorso con sintomi lievi

Stando alle fonti ufficiali, l'infezione da Covid-19 che ha colpito Sua Maestà ha condotto a sintomi “lievi, simili ad un raffreddore”, ma l'età della Regina e l'annullamento nei giorni successivi di altri appuntamenti virtuali lasciati inizialmente in agenda avevano alimentato una certa preoccupazione nel Regno Unito. La Regina ha da poco celebrato il Giubileo di platino, tagliando il traguardo dei 70 anni di regno: in carica dal 6 febbraio 1952, era stata incoronata il 2 giugno 1953.