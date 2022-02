Covid, la Regina Elisabetta è positiva al coronavirus

A farlo sapere è Buckingham Palace in una nota: "Sua Maestà sta avvertendo sintomi lievi, simili a un raffreddore, ma prevede di continuare con mansioni leggere a Windsor nelle prossime settimane". Aveva da poco incontrato il figlio, il principe Carlo, poi risultato positivo per la seconda volta. La Regina, 95 anni, ha da poco celebrato il Giubileo di platino per i 70 anni di regno