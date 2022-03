Covid, Oms: "Troppo presto per dichiarare vittoria"

Durante il consueto briefing da Ginevra, il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus ha fatto il punto sulla situazione Covid nel mondo. "È incoraggiante vedere che i morti per Covid-19 sono ora in calo nella maggior parte delle regioni" del mondo e "fa piacere vedere che alcuni Paesi sono in grado di allentare le restrizioni, senza che i loro sistemi sanitari siano sopraffatti", ma "è troppo presto per dichiarare la vittoria su Covid-19", ha dichiarato, invitando tutti i Paesi alla prudenza. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)