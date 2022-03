Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 2 marzo. LIVE

Arriva un allentamento alle misure sugli spostamenti internazionali che renderà più facile viaggiare: è entrata in vigore l'ordinanza del Ministero della Salute che prevede lo stop alla quarantena dai paesi extra Ue. Partite intanto le vaccinazioni con Novavax: da oggi anche in Calabria, Lazio, Liguria, Val D'Aosta, Umbria e Campania. In Lombardia Novavax non si potrà scegliere ma la Regione ha deciso di destinarlo a tutte le prime dosi over 18, riservando il 50% delle scorte per le seconde dosi dello stesso vaccino, che saranno somministrate a distanza di tre settimane dalla prima.Sono 46.631 i nuovi casi e 233 i morti registrati nelle ultime 24 ore in Italia. In calo ricoveri (-395) e le terapie intensive (-6). Il tasso di positività scende all'8,8% ( IL BOLLETTINO