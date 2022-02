Covid, vaccini disponibili e per chi sono stati autorizzati: il punto

9/15 ©Ansa

Per la “quarta dose” alle persone immunodepresse si può usare anche Spivevak di Moderna. Nel documento sopra citato, infatti, non si parla solo di Pfizer ma più in generale, di un vaccino a mRna. Quello di Moderna è stato il secondo vaccino ad essere stato autorizzato in Italia e, così come quello di Pfizer-BioNTech, viene utilizzato anche per vaccinare le persone con le prime dosi, per somministrare una seconda dose a chi ne ha ricevuta una di un vaccino a vettore virale e ha meno di 60 anni, e per rafforzare la protezione del sistema immunitario col booster