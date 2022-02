Il Nuvaxovid arriverà nel nostro Paese questo fine settimana, come annunciato dal Commissario Francesco Figliuolo, con una prima fornitura da un milione di dosi. Si basa su una diversa tecnologia rispetto a quelli finora autorizzati in Ue contro il Covid-19: quella delle proteine ricombinanti, già usata per altri vaccini, come quello contro l'epatite B e il papilloma virus