Covid in Italia e nel mondo: le notizie di oggi 27 febbraio. DIRETTA

Diminuisce il numero dei contagi, delle ospedalizzazioni e dei ricoveri in intensiva per Covid. Nelle ultime settimane il virus circola dunque in misura minore, ma non calano i decessi: altri 210 i morti in un giorno. La mortalità per i non vaccinati è 6 volte più alta rispetto ai vaccinati con ciclo completo e 17 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva o booster