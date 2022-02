Covid in Italia e nel mondo: le notizie di oggi 28 febbraio. DIRETTA

Scende la mortalità per Covid in Italia. E anche le strutture sanitarie continuano a sentire meno la pressione dei ricoveri. Le prime dosi del vaccino Novavax arrivate sabato in Italia hanno raggiunto le regioni e già oggi sono previste le prime somministrazioni in Lombardia. Da domani al via anche in Lazio e Liguria. Nell'ultimo report si registrano 30.629 nuovi contagi su 317.784 tamponi processati. Le vittime sono 144. Calano le terapie intensive (-30, ora in totale 733) e i ricoveri ordinari(- 235, ora 10.868). Tasso positività al 9,6% ( BOLLETTINO GRAFICHE ).