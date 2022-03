Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie dell'1 marzo. LIVE

Mentre la curva dei nuovi contagi da Covid in Italia conferma il trend di calo in atto da settimane, arriva un allentamento alle misure sugli spostamenti internazionali che renderà da oggi più facile viaggiare: entra in vigore l'ordinanza del Ministero della Salute che prevede lo stop alla quarantena dai paesi extra Ue. Partite intanto le vaccinazioni con Novavax: da oggi anche in Calabria, Lazio, Liguria, Val D'Aosta, Umbria e Campania. Sono 12.782.836 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.099.934 mentre i morti totali salgono a 154.767. In Lombardia Novavax non si potrà scegliere ma la Regione ha deciso di destinarlo a tutte le prime dosi over 18, riservando il 50% delle scorte per le seconde dosi dello stesso vaccino, che saranno somministrate a distanza di tre settimane dalla prima. La Regione ha fornito inoltre l'elenco degli hub in cui sarà disponibile: 16 su tutto il territorio lombardo, tra cui quello delle Scintille a Milano. Nei giorni scorsi il vice presidente e assessore regionale al Welfare Letizia Moratti ha espresso l'auspicio che "questo vaccino, con caratteristiche simili ai vaccini ampiamente utilizzati da decenni, possa convincere gli ultimi indecisi ad aderire alla campagna vaccinale lombarda". Sono partite oggi anche in Piemonte le somministrazioni di Novavax. Sono 72.200 le prime dosi arrivate ieri e subito consegnate alle aziende sanitarie. L'ultimo dato fornito dalla Regione era di oltre 1.600 adesioni