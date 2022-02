Superbonus 110%, villette e condomini: cosa potrebbe cambiare

Si continua a discutere sull'agevolazione edilizia, al centro di polemiche per le numerose frodi ai danni dello Stato commesse negli scorsi mesi. Buona parte della maggioranza punta a eliminare la clausola che, per le case unifamiliari, richiede che venga completato almeno il 30% dei lavori previsti entro il 30 giugno 2022 per poter usufruire del bonus entro il 31 dicembre. Si chiede anche un'estensione temporale dei limiti previsti per i condomini