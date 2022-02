Bonus alberghi 2022, click day il 28 febbraio: come fare domanda

10/10 ©Ansa

Le imprese devono essere iscritte al registro delle imprese; gestire un’attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi o essere proprietari degli immobili presso cui è esercitata l’attività che è oggetto dell’intervento; essere in regola con la verifica della regolarità contributiva, DURC; essere in regola con la normativa antimafia; essere in regola sotto il profilo fiscale