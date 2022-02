In arrivo le regole per i prossimi allentamenti delle restrizioni, anche in vista delle vacanze di Pasqua, che potrebbero rappresentare una boccata d’ossigeno per il turismo in Italia, settore tra i più penalizzati negli ultimi due anni. Bocca, presidente di Federalberghi: “Siamo frenati da misure confuse e contraddittorie. Così i visitatori stranieri non vengono”