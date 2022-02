Covid in Italia e nel mondo, le ultime news di oggi 23 febbraio. LIVE

Ancora giù la curva dei contagi, in calo ricoveri e intensive. Cambiano le regole per chi entra in Italia dai Paesi extra-Ue: dal primo marzo, così come già avviene per chi arriva da Paesi Ue, si potrà accedere con una delle tre condizioni del Green Pass (vaccinazione, guarigione o tampone negativo). Il vaccino Novavax arriva in Italia: verrà usato solo per il ciclo primario