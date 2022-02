In vista delle prime somministrazioni anche in Italia, il ministero della Salute ha diffuso una circolare con le indicazioni d’uso del vaccino Nuvaxovid. Può essere usato per le persone dai 18 anni in su, ma solo per il ciclo primario di vaccinazione. Previste due dosi, somministrate a distanza di 21 giorni l'una dall'altra ( LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO