3/11 ©IPA/Fotogramma

L'app IO, così come l'accesso al fascicolo elettronico, permette di scaricare il certificato anche a chi si è vaccinato in Italia, ma non ha la tessera sanitaria. In caso di difficoltà, o se per qualche motivo non è possibile usufruire di uno strumento digitale, è sempre possibile chiedere l'aiuto di un operatore sanitario

Covid, ecco qual è la protezione dei vaccini contro le varianti dopo 6 mesi: lo studio