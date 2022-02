9/10 ©Ansa

Sulle vaccinazioni è intervenuto anche Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova: "Il Green pass ha esaurito il suo compito di strumento per far vaccinare gli italiani. Mantenerlo oltre il 31 marzo non porterà a far immunizzare di più di quanto fatto fino ad oggi, c'è infatti uno zoccolo duro che non si convince. Rimane uno strumento politico e se il governo riterrà opportuno estenderlo oltre il 31 marzo sarà solo una decisione politica e non sanitaria. Non si dica il contrario"