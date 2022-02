Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 17 febbraio. LIVE

Per la prima volta in 3 mesi la curva dei casi e dei ricoveri scende rapidamente in Italia. Il 72% dei pazienti in ospedale per il virus non ha il vaccino o non ha completato il ciclo vaccinale. La Camera conferma la fiducia al governo sul decreto per la proroga dello stato di emergenza e sul Green Pass con 452 voti a favore e 53 contrari. A Hong Kong con la quinta ondata tornano i letti in strada