Covid in Italia e nel mondo, le ultime news di oggi 18 febbraio. LIVE

Anche la curva dei decessi per Covid comincia a scendere in Italia, come non accadeva da tre mesi: -16% in una settimana. E l'indice di contagio cala allo 0,7. Ancora netta flessione dei nuovi casi, per la terza settimana consecutiva: -32,3%. Scendono anche ricoveri e intensive. Tasso di positività stabile da 10 giorni, al 10,7%. Dal 10/03 tornano le consumazioni in cinema e teatri. Sono 5,1 milioni i non vaccinati.

